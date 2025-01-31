Operasyona Giden Polis Ekiplerine Saldırı! Akrabalarıyla Birlikte Darbetti

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini yakalamak üzere evine gelen polis memurlarına saldırdı. Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralandı. Şüpheli ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 4 kişi gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta polis ekipleri çeşitli suçlardan aranması bulunan N.S'yi yakalamak için evine gitti. Polislere direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis memurlarına saldırdı.

Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralanırken, N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi ve N.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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