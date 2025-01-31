Operasyona Giden Polis Ekiplerine Saldırı! Akrabalarıyla Birlikte Darbetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta polis ekipleri çeşitli suçlardan aranması bulunan N.S'yi yakalamak için evine gitti. Polislere direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis memurlarına saldırdı.

Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralanırken, N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi ve N.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA