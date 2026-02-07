Opera Dünyası Yasta... Atilla Tıknaz Hayatını Kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin emekli koro sanatçılarından Atilla Tıknaz yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için yarın Kadıköy Süreyya Opera Binası’nda anma töreni düzenlenecek.

Opera Dünyası Yasta... Atilla Tıknaz Hayatını Kaybetti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin emekli koro sanatçılarından Atilla Tıknaz yaşamını yitirdi. Tıknaz için 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 12.30’da Kadıköy Süreyya Opera Binası’nda anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yapılan açıklamada, Tıknaz’ın kuruma uzun yıllar büyük bir disiplin ve tutkuyla hizmet ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Emekli koro sanatçımız Atilla Tıknaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

