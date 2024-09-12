Önündeki Araca Çarpınca Savrulup Takla Attı

İstanbul Haramidere’de Beylikdüzü yönünde ilerleyen otomobil önünde arabaya çarparak takla attı. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Önündeki Araca Çarpınca Savrulup Takla Attı

Kaza, saat 12:45 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ERD 352 plakalı otomobil sürücüsü önünde ilerleyen 78 ABJ 942 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarken diğeri de ana yoldan yan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan aracın sürücüsü otomobilden çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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