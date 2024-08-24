Önümüzdeki 24 Saatte Yaşanacak: Bu Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte hava durumunda ani değişiklikler görülüyor. Uzun süre boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bu hafta itibarıyla aniden düşüş yaşayacak. Meteoroloji kaynakları, cumartesi günü sel riskinin bulunduğu şehirleri açıklayarak, uyarılarda bulundu.
Yaz sıcaklarının geride kalmasıyla birlikte mevsim geçişi sert şekilde yaşanacak.
Hava sıcaklıklarında yaşanacak değişim, doğal felaketler için tetikleyici bir unsur olarak ortaya çıkarken, özellikle Karadeniz Bölgesi için peş peşe önemli uyarılar yapıldı.
Meteoroloji kaynakları, cumartesi günü boyunca Karadeniz'de bulunan 6 şehir için sel riski ve dere taşkını noktasında uyarılarda bulunurken, vatandaşlara mümkün oldukça evden çıkmama tavsiyesinde bulundu.
İşte sel riskinin beklendiği 6 şehir...