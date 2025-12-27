Online Yemek Siparişi Kanlı Bitti! Geç Gelen Yemek Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Şanlıurfa’da online yemek siparişi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre siparişi getiren kurye Ö.C.T. ile teslimatın gecikmesi ve pos cihazı tartışması yaşayan kardeşler M.E.T. ve H.T. bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan kurye polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

