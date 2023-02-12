Onlarca kişiye mezar oldu: İşte müteahhitten belediyeye kaçak yapıda ihmaller zinciri
6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye'nin 10 kenti yıkıldı. Yıkımlarla birlikte müteahhitlerin sicilleri yeniden Türkiye'nin gündeminde. Antakya'daki Cihan İnşaat’ın sahibi Ömer Cihan da bu müteahhitler arasında yer aldı.
Gazeteci Bahadır Özgür, Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'ndaki ihmaller zincirini ve üç avukatın verdiği hukuk mücadelesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kule Apartmanı merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde onlarca kişiye mezar oldu.
"Hatay Barosu’ndan üç avukat Murat Varol, Ebru Ulaş, Görkem Ulaş müteahhit ve yıkılan binası ile ilgili verdikleri hukuk savaşının belgelerini ulaştırdılar. Anlattıklarını aynen yayınlıyorum... Binayı, İmar Kanunu’na aykırılıktan AKP’li Antakya Belediyesi’ne şikayet ediyorlar."
"Şikayette binada usulsüzlükler olduğu, mimari projeye aykırılıklar bulunduğunu belirtiliyorlar. Zabıta incelemesi de bunu teyit ediyor ve yıkım kararı alınıyor. Ama yıkım ihalesine ne hikmetse kimse girmiyor! Belediye de “yıkım gerçekleştirilemedi” diyerek dosyayı kapatıyor."