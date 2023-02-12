Onlarca kişiye mezar oldu: İşte müteahhitten belediyeye kaçak yapıda ihmaller zinciri

"Şikayette binada usulsüzlükler olduğu, mimari projeye aykırılıklar bulunduğunu belirtiliyorlar. Zabıta incelemesi de bunu teyit ediyor ve yıkım kararı alınıyor. Ama yıkım ihalesine ne hikmetse kimse girmiyor! Belediye de “yıkım gerçekleştirilemedi” diyerek dosyayı kapatıyor."