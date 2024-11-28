Onikişubat'ta Verimsiz Hasat! Bahçede 25, Markette 80 Liraya Satılıyor

TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ ARASINDA UÇURUM

Üreticiler, tarladan markete uzanan süreçte fiyat farkının bu denli artmasından rahatsız. Tüketici ise market fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. Hem üretici hem de tüketiciyi etkileyen bu durum, tarım sektöründe aracılarla ilgili sorunları bir kez daha gündeme taşıyor.

Bölgedeki üreticiler, önümüzdeki yıl için daha verimli bir sezon temenni ederken, fiyat dengesizliğinin çözülmesi adına yetkililerden destek bekliyor.