Onikişubat'ta Verimsiz Hasat! Bahçede 25, Markette 80 Liraya Satılıyor
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde hurma hasadı başladı, ancak üreticiler düşük verim ve fiyat farkından şikayetçi. Bahçede kilogramı 25 TL’den alıcı bulan hurma, marketlerde 80 TL’ye kadar çıkıyor.
Kaynak: İHA
Bölgenin lezzeti ve büyüklüğüyle öne çıkan hurmaları, hasat sırasında büyük bir özenle toplanıp kasalara yerleştiriliyor. Ancak üreticiler, bu yıl hem verimde düşüş hem de pazardaki fiyat dengesizliğinden dolayı zor bir sezon geçiriyor.
"BEYAZ SİNEK VERİMİ AZALTTI"
Hurma üreticisi Veysel Avcı, bu yılki hasatla ilgili yaptığı açıklamada beyaz sinek zararlısının verimi olumsuz etkilediğini belirtti. Avcı, “Bu yıl verim düşük, ama kalite olarak ürünümüz oldukça iyi. Hurmalar hem sofralık hem de kurutmalık olarak tüketiliyor. Ürünü bahçede 25 TL’den verdik. Ancak marketlerde fiyatların 70-80 TL arasında olduğunu duyduk” dedi.
TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ ARASINDA UÇURUM
Üreticiler, tarladan markete uzanan süreçte fiyat farkının bu denli artmasından rahatsız. Tüketici ise market fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. Hem üretici hem de tüketiciyi etkileyen bu durum, tarım sektöründe aracılarla ilgili sorunları bir kez daha gündeme taşıyor.
Bölgedeki üreticiler, önümüzdeki yıl için daha verimli bir sezon temenni ederken, fiyat dengesizliğinin çözülmesi adına yetkililerden destek bekliyor.