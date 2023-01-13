Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun!
Sibirya soğuklarının gelmek üzere olduğunu vurgulayan Kerem Ökten, tarih verdi, "Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. Sonra Sibirya'dan çok güçlü bir sistem gelecek. Kış başlıyor..." ifadelerini kullandı.
Tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten çok önemli açıklamalar yaptı. Sibirya soğuklarının gelmek üzere olduğunu vurgulayan Kerem Ökten, tarih verdi.
Ökten, "Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. Sonra Sibirya'dan çok güçlü bir sistem gelecek. Kış başlıyor..." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı tahminlerle dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten çok önemli uyarılarda bulundu. Sibirya'dan çok güçlü bir sistemin geleceğini duyuran Kerem Ökten, "Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek kışı yaşayacağız" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medyada radar görüntülerini de paylaştı. Türkiye'ye önce öncü bir soğuk hava dalgasının geleceğini söyleyen Ökten, Sibirya'dan gelecek sistemin çok sert bir kış yaşatacağını söyledi. Ökten şu ifadeleri kullandı: