Önce Zam Sonra İndirim Geldi: JTI Grubu Sigaralarına Dikkat Çeken İndirim

Sigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelirken bu defa beklenmedik bir indirim haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde zam gelen JTI grubundaki sigaralara bu kez indirim geldi.

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Önce Zam Sonra İndirim Geldi: JTI Grubu Sigaralarına Dikkat Çeken İndirim

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları, Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) de yukarı çekti. Bu durum, sigara gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde zamma neden olmuştu.

2 gün önce zam gelen JTI grubundaki sigaralara bu kez indirim geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen indirimi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu indirimle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 61 TL olurken, en pahalı sigara ise 74 TL oldu.

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