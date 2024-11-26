Önce Slovakya, Şimdi Almanya! Zehirli Mandalinalar Türkiye'ye İade Edildi
Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Almanya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Slovakya mandalinaları geri çevirmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye'deki gıda skandallarına bir yenisi eklendi. Daha önce Slovakya'nın geri gönderdiği mandalinalardan yine zehir çıktı.
Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilmek istenen mandalinaların sınırdan geri çevrildiğini açıkladı.
RASFF'den yapılan açıklamada ihraç edilmek istenen mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildiği belirtildi.