Önce Şaka Sandılar! Otobüs Durağına Asılan İlanı Görenler Dönüp Bir Daha Baktı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, otobüs duraklarına yapıştırdığı ilan ile eş aradı. Evlilik için aranan kriterlerin sıralandığı ilanı gören vatandaşlar hem güldü hem de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Türkiye'de yaşayan milyonlar, her geçen gün şaşırtıcı manzaralar ile karşılaşmaya devam ediyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, aradığı aşkı bulamaması üzerine otobüs durağına evlilik ilanı yapıştırdı. İlanda telefon numarasına yer veren ve taliplerinin dönüşünü beklediğini aktaran kişi, aradığı eş adayında bulunmasını istediği özellikleri ise şu şekilde sıraladı:
"Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim"
GÖRENLER ŞAKA SANDI, İNANMAKTA ZORLANDI
Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.
"İNSAN GÖRÜNCE ÜZÜLÜYOR"
Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı isimli vatandaş, ilan karşısında şaşırdı. Durumun şaka olmasını ümit ettiğini belirten Demirçalı, “Bunu görünce insan üzülüyor. Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum ben. Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz” dedi.