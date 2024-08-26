Önce Firar Etti, Sonra Teslim Oldu

Aydın'ı Söke ilçesinde firar eden şüpheli daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Önce Firar Etti, Sonra Teslim Oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde cezaevinden firar eden bir şüpheli, jandarmaya gelerek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre Söke Açık Cezaevi’nde bir suçtan dolayı hükümlü olarak bulunan ve firar eden E.B. isimli şahıs, Söke Jandarma Cezaevi Bölük Komutanlığı’na gelerek teslim oldu.

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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