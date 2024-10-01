Önce Eğitim Verildi Sonra Tatbikat Yapıldı

TEİAŞ Samsun Müdürlüğü'ne bağlı Alaca Trafo Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde olası bir yangın anında yapılması gerekenler, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve yangına müdahale konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılması gerektiği anlatılırken, görevli itfaiye personeli tarafından trafo merkezindeki personelin olası bir yangınla nasıl müdahale etmesi gerektiği yönünde senaryo gereği yangın çıkarılarak yangın tüpü ile müdahale yapıldı.

Kaynak: İHA