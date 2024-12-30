Önce Beyoğlu Şimdi Kadıköy! ‘Kafesli Parti’ Baskını, Neler Çıktı Neler

Bir internet sitesi üzerinden cinsel videolar paylaşıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi parti düzenleme hazırlığında olduğu da öğrenildi.

TASMA, KIRBAÇ, HALAT, MASKE…

Şüphelilerin internet üzerinden bilet satışı yaptığı belirlenirken, adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma bulundu.

İfadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli tutuklandı.

BEYOĞLU’NDA DA 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beyoğlu’nda da bir gece kulübünde yine aynı konsept içerikli bir parti hazırlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan baskında bir şahsın partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı tespit edilmiş, 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA