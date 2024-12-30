Önce Beyoğlu Şimdi Kadıköy! ‘Kafesli Parti’ Baskını, Neler Çıktı Neler

İstanbul Kadıköy’de internet üzerinden cinsel videolar paylaşan ve yılbaşı öncesinde 'kafesli parti' hazırlığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Bir internet sitesi üzerinden cinsel videolar paylaşıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi parti düzenleme hazırlığında olduğu da öğrenildi.

Önce Beyoğlu Şimdi Kadıköy! ‘Kafesli Parti’ Baskını, Neler Çıktı Neler - Resim : 1

TASMA, KIRBAÇ, HALAT, MASKE…

Şüphelilerin internet üzerinden bilet satışı yaptığı belirlenirken, adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma bulundu.

İfadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli tutuklandı.

Önce Beyoğlu Şimdi Kadıköy! ‘Kafesli Parti’ Baskını, Neler Çıktı Neler - Resim : 2

BEYOĞLU’NDA DA 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beyoğlu’nda da bir gece kulübünde yine aynı konsept içerikli bir parti hazırlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan baskında bir şahsın partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı tespit edilmiş, 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Önce Beyoğlu Şimdi Kadıköy! ‘Kafesli Parti’ Baskını, Neler Çıktı Neler - Resim : 3

Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup KırbaçlatmışlarGece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup KırbaçlatmışlarGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler
Kayseri'de Soba Faciası: İki Kardeşten Acı Haber Geldi Bir Soba Faciası Daha! İki Kardeşten Acı Haber
Trafik Magandaları Tartıştıkları Sürücüye Saldırdı Trafik Magandaları Tartıştıkları Sürücüye Saldırdı