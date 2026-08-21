Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria Planına Sert Tepki: 'Bu Yerleşim Değil; İşgalcilik, Hırsızlık ve Soykırımdır'

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü genişleme politikalarına çok sert tepki gösterdi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet etti.

'İŞGALCİLİK, HIRSIZLIK VE SOYKIRIMDIR'

Kullanılan bazı siyasi ve diplomatik terimlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir."

Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı “Gazzeleştirme”ye dönük soykırım politikası devam ediyor.



İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.



“Yerleşim” ve “yerleşimci” kavramları yanlıştır; bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 21, 2026

'E1 PLANI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ YOK ETMEYİ HEDEFLİYOR'

İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğuna dikkat çeken Çelik, bu planın bölgedeki stratejik sonuçlarını şu sözlerle özetledi:

"Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır."

'İSRAİL SINIRLARI NERESİDİR?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok küresel kürsüde "İsrail’in sınırları neresidir?" diye sorduğunu hatırlatan Çelik, bu soruyla tüm dünyanın dikkatini işgalciliğe çekmeye çalıştıklarını belirtti.

İsrail'in adımlarının sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve uluslararası kuralları hedef aldığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü, bu hırsızlığa ve şiddete karşı tüm ülkelerin ortak ve somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi