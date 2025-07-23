Ömer Çelik'ten AKP MYK Sonrası Önemli Açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'ten AKP MYK Sonrası Önemli Açıklamalar
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün MYK toplantılarında en önemli maddemiz Gazze. Artık oraya yapılacak gıda yardımlarının engellenmesi ve bu kuşatmanın bu düzeye ulaşması, uluslararası hukuk anlamında soykırım suçunun tüm unsurlarıyla defalarca yerine geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bunun karşısında insani yardım koridorunun açılması için bir küresel mücadelenin ortaya konulması esastır. Savaş ve soykırım suçları bakımından Netanyahu hükümetinin yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu soykırım faaliyetlerinin son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yakın günlerde Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Süveyda'da İsrail yanlısı bir Düzi grubun başını çektiği bir propaganda merkezi, Suriye'nin istikrarına yönelik bir sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. Eğer birileri İsrail'in güvenliğinin tehdit altında olduğunu söylüyorsa, İsrail'in güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu olduğu net bir şekilde görülmeli. Dolayısıyla İsrail'in Suriye'yi bölme ve istikrarsızlaştırmasına dönük her faaliyetin milli güvenliğimiz açısından doğrudan tehdit teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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