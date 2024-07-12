Ölümüyle Yeniden Gündeme Geldi! Ünlü Deprem Uzmanı Marmara İçin Böyle Uyarmıştı

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde önemli görevlerde bulunmuştu.

MARMARA UYARISI

Kalafat, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem konusunda sıkça uyarılarda bulunuyordu. Marmara'da sürekli olarak deprem etkinliği gözlemlendiğini ve düzenli enerji boşalımının olduğunu belirtiyordu.

RİSKLİ BÖLGELER

Özellikle Silivri Açıkları, Yeniköy, Mürefte, Şarköy açıkları, Çınarcık, Yalova açıkları, Erdek ve Gemlik körfezleri son bir yılda önemli deprem aktivitesi gösteren alanlar olarak dikkat çekmişti.

İSTATİSTİKİ VERİLER

Türkiye’de yılda ortalama 16 bin deprem kaydedilirken, Japonya’da bu rakam 160 bin. Türkiye'de ortalama her iki, üç yılda bir 6 büyüklüğünde deprem yaşanıyor.

2040 YILINA KADAR...

Marmara Denizi’nde büyüklüğü 7.2 olan bir depremin 2040 yılına kadar yüzde 75 olasılıkla, 2090 yılına kadar ise yüzde 95 olasılıkla meydana geleceğini öngörüyordu. Bu uyarılar, Marmara Bölgesi'nde depreme dayanıksız bina stokunun azaltılması gerektiğini vurguluyordu.

STRATEJİK YAPILARIN DURUMU

İstanbul'da Boğaz köprüleri, viyadükler, İzmit Geçiş Köprüsü, 3. Köprü, Marmaray, metrolar ve yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik yapıların depremde hasar görmeyecek şekilde projelendirildiğini belirtmişti.

TARİHİ YAPILARIN YIKILMAYACAĞINI İFADE ETMİŞTİ

Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet, Topkapı Sarayı gibi tarihi yapıların depremde hasar görme riski bulunsa da yıkılmalarının söz konusu olmadığını ifade etmişti.

DEPREM ALGILAYICI İSTASYONLAR

Türkiye genelinde 247 noktada deprem algılayıcı istasyonlar bulunduğunu ve sismik ağın deprem algılama eşiğinin önemli ölçüde düştüğünü, dolayısıyla deprem algılama hassasiyetinin olumlu yönde geliştiğini belirtmişti.

Doğan Kalafat'ın ölümünün ardından bu önemli uyarılar yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunda deprem bilinci ve hazırlıkları konusunda farkındalığı artırmıştır.