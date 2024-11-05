Ölümsüzlük Meyvesi Olarak Biliniyor, Kur'an'da Adı Geçiyor: Faydaları Saymakla Bitmiyor

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, hünnap üreticilerini desteklemek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de hünnap hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Hünnap, sadece Aydın'da değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yetiştiriliyor. Bu meyvenin sağlık faydaları ve lezzeti, onu giderek daha popüler hale getiriyor.