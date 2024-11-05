Ölümsüzlük Meyvesi Olarak Biliniyor, Kur'an'da Adı Geçiyor: Faydaları Saymakla Bitmiyor
Ölümsüzlük meyvesi olarak da bilinen hünnap hasadı başladı. Bağışıklık sistemini güçlendiren, uykusuzluğa iyi gelen ve sindirimi düzenleyen hünnap, Aydın'da çiftçilerin umudu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen hünnap hasadı başladı. Güney Asya kökenli bu meyve, Türkiye'de de yetiştiriciliği yapılan ve sağlık açısından önemli faydaları bulunan bir tür.
Bağışıklık sistemini güçlendiren, uykusuzluğa iyi gelen ve sindirimi düzenleyen hünnap, Aydın'da çiftçilerin umudu oldu. Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan bu meyve, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, hünnapın hem doğal ortamda hem de tarımsal üretimle yetiştirilebildiğini belirterek, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.
Hünnap ağacı, her birinden 20-30 kg ürün alınabilen verimli bir ağaç türü. Küçük, yuvarlak ve kırmızımsı bir görünüme sahip olan hünnap, hem taze tüketilebiliyor hem de kurutularak tatlılarda kullanılabiliyor. Düşük kalorili olması ve yüksek C vitamini içermesi, hünnaba olan ilgiyi artırıyor.
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, hünnap üreticilerini desteklemek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de hünnap hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.
Hünnap, sadece Aydın'da değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yetiştiriliyor. Bu meyvenin sağlık faydaları ve lezzeti, onu giderek daha popüler hale getiriyor.
HÜNNAPIN SAĞLIĞA FAYDASI NEDİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Uykusuzluğa iyi gelir.
Sindirimi düzenler.
Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı yavaşlatır.
Kalp sağlığını korur.
Cilt sağlığına iyi gelir.