Ölümlü Metrobüs Kazasında İlk İfade Ortaya Çıktı: Bilirkişi Raporu Şoförü Yalanladı

İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy-Yeni Bosna arasında meydana gelen metrobüs kazasında şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı. İki metrobüsten birinin şoförü, "Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" ifadelerini kullandı. Ancak bilirkişi raporu şoförün ifadesini yalanladı.

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Ölümlü Metrobüs Kazasında İlk İfade Ortaya Çıktı: Bilirkişi Raporu Şoförü Yalanladı

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen metrobüs kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti 50 kişi ise yaralandı. Kazaya karışan metrobüs şoförünün ilk ifadesi ve kazanın ön raporu da ortaya çıktı.

Habertürk’ün Gizem Türemen’in haberine göre, kazaya karışan 2 metrobüs şoföründen biri, ifadesinde kazanın nedenini “bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" olarak niteledi.

Şoförün ifadesinde şunlar kaydedildi:

"Söğütlüçeme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim Ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması"

ÖN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 1 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ön raporu da ortaya çıktı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

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