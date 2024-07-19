Ölümlü Kazaların Ardından Belediye Başkanı Vatandaşa İçin Yalvardı: Kafanıza Kasktan Başka Bir Şey Takmayın

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son 5 gün içerisinde motosikletin karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücülerine kask takmaları için uyarıda bulunan Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, 'Bu kask hayat kurtarıyor, kafanıza kasktan başka bir şey takmayın. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Dörtyol’da yeni yollar yapıyoruz, bizi çukurları kapattığımıza pişman etmeyin' dedi.

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Ölümlü Kazaların Ardından Belediye Başkanı Vatandaşa İçin Yalvardı: Kafanıza Kasktan Başka Bir Şey Takmayın

Hatay’da motosiklet kazalarında artış yaşanıyor. Son 5 günde 2 vatandaşın motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, kaskın takılmasının önemine değinerek ilçede yaşayan vatandaşlara ‘ne olursunuz kask takın’ diyerek seslendi.

Başkan Amaç söz konusu paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'KAFANIZA KASKTAN BAŞKA BİR ŞEY TAKMAYIN'

“Biz bir hafta içerisinde 2 gencimizi motosikletin karıştığı trafik kazası neticesinde kaybettik. İki gencimizi de hekimlik zamanımda ben büyütmüştüm. Çok içim yandı, nice gençlerimizi basit nedenlerle kaybediyoruz. Emniyetimiz nice ücretsiz kask dağıttı, denetimler de yapıyor. Toplumsal bir bilinç uyansın. Lütfen canımızı yakmayın gençler, evlat acısı kadar zor bir şey yok.

Bu kask hayat kurtarıyor, kafanıza kasktan başka bir şey takmayın. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Dörtyol’da yeni yollar yapıyoruz, bizi çukurları kapattığımıza pişman etmeyin. Hızlı gitmeyin, bu kaskı takın. Kazaları önlemenin yolu trafik kurallarına uymaktır. Bu da trafik kuralı, ne olur bu kaskı takın."

Kaynak: İHA

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Hatay Trafik kazası
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