Ölümden Kıl Payı Döndüler, Takla Atan Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Kayabaşı yolunda korkutan bir kaza meydana geldi. Ramazan Çakır’ın kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attı. Çakır ve eşi takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin incelem başlatıldı.
Kaynak: İHA