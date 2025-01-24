Ölümden Kıl Payı Döndüler, Takla Atan Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ölümden Kıl Payı Döndüler, Takla Atan Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Kayabaşı yolunda korkutan bir kaza meydana geldi. Ramazan Çakır’ın kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attı. Çakır ve eşi takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Ölümden Kıl Payı Döndüler, Takla Atan Otomobilden Yaralı Olarak Kurtuldular - Resim : 1

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin incelem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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