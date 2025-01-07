Ölümden Kıl Payı Döndü, Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınlarında facianın eşiğinden dönüldü. Park ettiği otomobili alev topuna dönen sürücü, ölümden kıl payı kurtuldu.

Ölümden Kıl Payı Döndü, Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bartın kara yolunun üzerinde bulunan, akaryakıt istasyonunun yakınlarında R.D isimli sürücü otomobilini yol kenarına park etti. Otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü yanan otomobilden kendini dışarı zor attı.

Ölümden Kıl Payı Döndü, Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı - Resim : 1

Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralı olarak kurtuldu. Alev topuna dönen otomobil küle döndü.

Ölümden Kıl Payı Döndü, Alev Topuna Dönen Araçtan Canını Zor Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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