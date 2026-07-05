Ölüm Kıraathanede Yakaladı: Kontrolü Kaybeden Minibüs Oturanların Arasına Daldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, karşı yönden gelen araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan minibüs, ardından yol kenarındaki kıraathanede oturanların arasına daldı. Kazada Orhan İncirbölen hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Ölüm Kıraathanede Yakaladı: Kontrolü Kaybeden Minibüs Oturanların Arasına Daldı
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Kaza, sabah saatlerinde, Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde meydana geldi. M.H.P yönetimindeki 01 RH 312 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.E.'nin kullandığı 80 ADC 893 plakalı minibüs çarpıştı.

MİNİBÜS KAHVEDE OTURANLARIN ARASINA DALDI

Çarpışmanın etkisiyle İ.E'nin kullandığı minibüs yol kenarındaki kıraathanede oturan Orhan İncirbölen, H.K., İ.G. ve F.A.'ya çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, İncirbölen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar H.K., İ.G. ve F.A. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İncirbölen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Osmaniye Trafik kazası
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