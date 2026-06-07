Ölüm Arazide Yakaladı: Üstüne Yıldırım Çarpan Çoban Hayatını Kaybetti

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatköy’de meydana geldi. Çobanlık yapan Kurban Bayır, hayvan otlatırken bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Fenalaşan Bayır için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kurban Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayır’ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA