Olimpiyat Ödülleri Sporculara Dağıtıldı! İşte Yusuf Dikeç'e Verilen Para Ödülü

Geçtiğimiz ay sona eren Paris 2024'te Türkiye, 40 yıl aradan sonra ilk kez bir Olimpiyat oyunlarından altın madalyasız dönerken, organizasyonda bronz ve gümüş madalya kazanan sporcuların para ödülleri teslim edildi. Atıcılık alanında gümüş madalya alan ve verdiği pozla dünyada geniş yankı uyandıran Yusuf Dikeç'in aldığı para ödülü gündem oldu.

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Olimpiyat Ödülleri Sporculara Dağıtıldı! İşte Yusuf Dikeç'e Verilen Para Ödülü - Resim: 1

Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, beklediği başarıyı elde edemezken, 40 yıl aradan sonra ay-yıldızlı sporcular ilk kez bir olimpiyat organizasyonunu altın madalya alamadan tamamladı.

3 gümüş ve 5 bronz madalya ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı tamamlayan Türkiye'de, madalya kazanan sporculara verilecek para ödülü yönetmelikle belirleniyor. Altın madalya kazanan sporculara verilen 1000 cumhuriyet altını değerindeki ödülden bu yıl kimse yararlanamazken, gümüş madalya kazanan sporculara 600, bronz madalya kazanan sporculara ise 300 cumhuriyet altını değerinde ödül dağıtıldı.

YUSUF DİKEÇ'İN ÖDÜLÜ GÜNDEM OLDU

Olimpiyat oyunlarına Türkiye adına damga vuran anlardan biri de, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in verdiği poz oldu. Diğer sporcuların aksine profesyonel ekipman kullanmayan ve rahat tavırlar sergileyen Dikeç'in pozu dünyadaki birçok sporcu tarafından taklit edilirken, ikon haline gelen 51 yaşındaki sporcuya verilen para ödülünün Türk lirası karşılığı belli oldu.

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