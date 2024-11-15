Ölen Köpeğe Sahibinden Büyük Vefa! Arazi Satın Alıp Mezar Yaptırdı

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, 14 yıl önce Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Er’in köpeği Mistik, temmuz ayında hayatını kaybetti.

62 yaşındaki İsmail Er, köpeği 'Mistik' için arsa satın alıp etrafını çitle çevirerek mezar yaptırdı. Er, soyadı bölümüne de kendi soyadını yazdırdı. İsmail Er, görme engelli eşi Hatice Er ile köpeğinin ölümünden sonra arsayı sıklıkla ziyaret edip, mezarında dua etti.

“EVLAT YERİNE KOYARAK SEVDİK”

"Mistik bize 2010 yılında 2 aylık yavruyken geldi” diyen Er, şunları söyledi: Arkadaşı oğluma hediye olarak vermişti. Biz, onu artık kendi çocuğumuz yerine koyduk. Dolayısıyla Er ailesinin bireyi olarak aramızda 14 yıl yaşadı. Mistik bizim için o günlerden sonra can yoldaşı oldu. Biz ona, o da bize aynı şekilde sevgisini verdi. Aramızda gönül bağı oluştu. Mistik'i candan sevdik. Onu, bizi korusun kollasın diye değil, bir evlat yerine koyarak sevdik.

“MİSTİK'İN YERİ BELLİ OLSUN DEDİK”

Veterinerlerin Mistik'in öleceğini söylemesinin ardından arsa satın aldığı söyleyen Er “Herhangi bir yere koymayalım dedik. '280 metrekareye yakın bir arsa alarak, orada mezar oluşturalım, Mistik'in yeri belli olsun' dedik. Ben evimde kiracıyım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte buraya da bir ev yaptırarak, Mistik ile huzur içerisinde yaşamak istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA