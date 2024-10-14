'Ölen Kadınlar da Suçlu' Demişti: AKP'li İsim Hakkında Kesin İhraç Talebi

İzmir'de AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanması tepkileri üzerine topladı. Tepkiler üzerine AKP harekete geçti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.