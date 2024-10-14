'Ölen Kadınlar da Suçlu' Demişti: AKP'li İsim Hakkında Kesin İhraç Talebi

İzmir AKP Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaptığı skandal açıklamada, kadın cinayetlerine ilişkin 'Ölen kadınlarda suçlu' demesi sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine AKP harekete geçti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini duyurdu.

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'Ölen Kadınlar da Suçlu' Demişti: AKP'li İsim Hakkında Kesin İhraç Talebi

İzmir'de AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanması tepkileri üzerine topladı. Tepkiler üzerine AKP harekete geçti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

'Ölen Kadınlar da Suçlu' Demişti: AKP'li İsim Hakkında Kesin İhraç Talebi - Resim : 1

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