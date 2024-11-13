Öldürülen Kadınları Suçlamıştı... Mecliste Bir 'Latif Aydemir' Gerginliği Daha: 'Dışarı Diyenler Dışarı Gelsin!'
Kadın cinayetlerine yönelik “Öldüren kadar ölenler de suçludur” diyen ve AKP’den ihraç edilen Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumuna beraberindekilerle katılmak isteyince tartışma yaşandı. Aydemir, güvenlik görevlilerine, "Çay içmeye geldik. Sıkıyorsa çıkarın. Dışarı diyenler dışarı gelsin" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında kadın cinayetlerine yönelik “Öldüren kadar ölenler de suçludur” sözleriyle kadınları suçlayan Latif Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 2. Meclis toplantısına katılmak istemesi tansiyonu yükseltti.
Aydemir, beraberindeki heyet ile salona alınmayınca güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Aydemir, “Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binası, burası herkese açık olmalı. Arkadaşlar Cemil Başkan’ın çayını içmeye geldiler. Sıkıyorsa çıkarın. Dışarı diyenler dışarı gelsin” ifadelerini kullandı.
Aydemir’i İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç sakinleştirdi.
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