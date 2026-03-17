Öldüren Hata! Evindeki Asidi Su Sanarak İçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti.

İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA-DHA