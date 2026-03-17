Öldüren Hata! Evindeki Asidi Su Sanarak İçti

Bursa'da, 54 yaşındaki Ahmet İnanç, şişedeki asidi su sanarak içti. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç (54) evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti.

İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA-DHA

