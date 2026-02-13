Olaylı Yemin Töreni ve İBB Soruşturması... Bakan Akın Gürlek'ten Çarpıcı Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Gürlek'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Adalet yolunda milletimiz için hizmet edeceğiz. Heyecanlıyız, heyecanımız ile birlikte yeni projeler getireceğiz. Adalet milletin namusudur. Ben sadece siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayım. Ben Türkiye'nin Adalet Bakanıyım 86 milyon vatandaşımızın sorunları dinlemek için buradayım.

YEMİN TÖRENİ

* (Olaylı tören) Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı. Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'a gittik devir teslim töreni yaptık. Usul olarak bir yemin edilmesi gerekiyor. Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Sonrasında o olaylar gerçekleşti. Bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama yüce Türk Meclisi'nde bir kurum adına yemin yapıyoruz burada bu olayların yaşanması beni üzdü, şaşkınlık yaşadım. Metin okunurken birden ortalık karıştı, orası Türkiye'nin en seçkin yeri. Meclis'in kürsüsüne gelirken insanlar üstümüze geldi. Benim şahsım önemli değil ama burada Meclis çok önemli, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumların yıpratılmaması gerekiyor.

İBB SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

* Yargılama aşaması başladı. Mahkemelere ve hakimlere kimse telkin ve talimat veremez. Ama iddianın kabulüyle soruşturma aşaması tamamlandı yargı aşaması başladı. Cumhuriyet Başsavcıları olarak biz şahıslara bakmayız. Suç var mı yok mu ona bakarız. İhbarlar ve şikayetler vardı bir kısım da kendi içlerinden başvurular vardı. Makul şüphe varsa Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatmak zorunda. Biz de gelen ihbarlar ve şikayetler doğrultusunda soruşturmaya başladık. Para kuleleri dosyasını biz zaten inceliyorduk. Ciddi iddialar vardı para kuleleriyle ilgili. Soruşturma başladı diye kimse suçlu değildir, soruşturma gerçeği ortaya çıkarmak için başlatılabilir.

* (Dava canlı yayınlanabilir mi?) Meclis iradesiyle mahkeme canlı yayınlanabilir. Mahkemeler siyasi şov yeri değil. Mahkeme salonlarında siyasi propaganda yapılmaması gerekiyor.

YASA DIŞI BAHİS VE FUTBOLDA ŞİKE

* Bizim yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız gerekiyor. Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Anneler ve aileler bana geliyor. Uyuşturucu ile ilgili biz gerekli adımları attık. İnşallah Adalet Bakanlığı döneminde de elimizden geleni yapacağız. Uyuşturucu içenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Uyuşturucuda sistem şu şekilde işliyor. Torbacı diye tabir edilen bir kişi var torbacının altında da bunu dağıtan bir kişi var. 4 tane ana dağıtıcıya ulaştık. Daha sonra barona ulaşıyorsunuz. Hedefimizde uyuşturucu baronları var.

AYRINTILAR GELİYOR...