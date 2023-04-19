Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor!

İstanbul'un ana arteri olan E-5 yolunun çevresindeki binaların oluşturduğu tehlikeye karşı uzmanların uyarıları tedirgin etti. Yolun hemen yanı başında peş peşe sıralı büyük yapılar olası Marmara depremi senaryosunda büyük risk taşıyor.

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Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor! - Resim: 1

İstanbul Deprem Seferberlik Planı Toplantısında gelen uyarı, beklenen Marmara depreminin gerçekleşmesine durumuna dair endişeleri tetikledi. E-5'i çevreleyen büyük yapılar deprem durumunda ulaşımı engelleme riski oluşturuyor. Üstelik yapılan tespitlere göre bu binaların bir kısmının 'kırılgan' olduğu ortaya çıktı.

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Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor! - Resim: 2

YOLUN BİTİŞİĞİNDELER! BÜYÜK TEHLİKE...

NTV'nin haberine göre; uzmanlara göre E-5 karayolu için en büyük tehlike Avcılar ve Küçükçekmece'de. Çünkü bu 2 ilçede E-5'in bitişiğinde büyük yapılar bulunuyor ve bu yapılar uzmanlara göre büyük tehlike saçıyor.

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Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor! - Resim: 3

"AKSAMALARA YOL AÇABİLİR"

Bu binaların oluşturduğu riske ilişkin konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe şunları söyledi:

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Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor! - Resim: 4

"Bunların bir bölümünün hem zemin özellikleri, binaların yaşını da ortaya koyduğumuzda bu bölgedeki binaların bir bölümünün kırılganlığını tespit ediyoruz. Bu yapılar kırıldığında E-5'i kapatma, E-5'teki ulaşımın kesintisiz olarak sürmesini engelleme riski taşıyorlar. Arama-kurtarma çalışmalarından lojistiğe kadar birçok kişinin aksamasına da yol açabilir."

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