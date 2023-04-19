Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor!

"Bunların bir bölümünün hem zemin özellikleri, binaların yaşını da ortaya koyduğumuzda bu bölgedeki binaların bir bölümünün kırılganlığını tespit ediyoruz. Bu yapılar kırıldığında E-5'i kapatma, E-5'teki ulaşımın kesintisiz olarak sürmesini engelleme riski taşıyorlar. Arama-kurtarma çalışmalarından lojistiğe kadar birçok kişinin aksamasına da yol açabilir."