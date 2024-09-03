Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem
İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklar sürerken, riskli olduğu tespit edilen 600 bin binanın yaklaşık yarısının yıkılmadan güçlendirilebileceği belirtildi. Bu yöntem, maliyetleri önemli ölçüde düşürürken, binaların boşaltılmasına gerek kalmadan uygulanabiliyor...
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan'ın açıklamalarına göre, güçlendirme çalışmaları yıkım ve yeniden yapım maliyetlerinin sadece yüzde 10'una mal olabiliyor. Bir binayı yeniden inşa etmenin metrekare başına maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme bu maliyeti 10 bin liraya kadar indiriyor. Üstelik güçlendirme süresi sadece 8 ay sürüyor ve çevreye minimum zarar veriyor.
Türkkan, yapılacak mevzuat değişiklikleriyle İstanbul’daki 330 bin binanın depreme dayanıklı hale getirilebileceğini vurguluyor. Doğru tekniklerle ve düşük maliyetlerle, İstanbul’daki riskli yapı stokunun büyük bir kısmının güvenli hale getirilmesi mümkün.
İstanbul’da özellikle Fatih, Üsküdar, Bağcılar ve Pendik gibi ilçelerde eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar dikkat çekiyor. Türkkan'a göre, bu binaların en az 150 bini için acil müdahale gerekiyor.
Türkiye genelinde 6,5 milyon riskli konut bulunurken, yerel yönetimlerde güçlendirme projelerini yürütecek yeterli teknik uzman bulunmaması önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu eksiklik, projelerin gecikmesine ve acil müdahale gerektiren yapılar için zaman kaybına neden oluyor.
İstanbul'un depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi için güçlendirme projelerinin hızlandırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.