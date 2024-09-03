Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem

Türkiye genelinde 6,5 milyon riskli konut bulunurken, yerel yönetimlerde güçlendirme projelerini yürütecek yeterli teknik uzman bulunmaması önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu eksiklik, projelerin gecikmesine ve acil müdahale gerektiren yapılar için zaman kaybına neden oluyor.

İstanbul'un depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi için güçlendirme projelerinin hızlandırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.