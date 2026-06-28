Olası İstanbul Depremi İçin Ezber Bozan Çıkış: 'Tehlikenin Boyutu Değişti, 7.4 Bekleyenler Yanılıyor'

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Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde 2019-2023 yılları arasında Alman ve Japon bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek İstanbul için öngörülen deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, X hesabındaki paylaşımında fay hattının yapısına dair yeni bulguların risk algısını değiştirdiğini savundu.

BÜYÜK KIRILMA İHTİMALİNİ ZAYIF BULDU

Bektaş, uzun süredir dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosuna karşı çıkarak, "İstanbul’un kaderi 7,4 değil" ifadesini kullandı. Marmara’daki fay segmentlerinin tek parça halinde büyük bir kırılma üretme ihtimalinin zayıf olduğunu belirten Bektaş, bazı bölgelerde 'creep' olarak tanımlanan sürünme hareketinin enerji birikimini sınırladığını kaydetti.

Bilimsel çalışmaların Kumburgaz segmentinin tamamen kilitli bir yapı göstermediğine işaret ettiğini aktaran Bektaş, bu durumun beklenen maksimum deprem büyüklüğünü aşağı çekebileceğini ifade etti. Bektaş, mevcut verilerin Marmara’da tek parça halinde yıkıcı bir kırılma yerine daha küçük ölçekli sarsıntıların öne çıkabileceğine işaret ettiğini belirterek, "Beklenen İstanbul depremi 7'den büyük değil, 7'den küçük olmalıdır" dedi.

İSTANBUL'UN KADERİ 7,4 DEĞİL!



Alman ve Japon bilim insanlarının 2019-2023 yıllarında yaptıkları creep ( fayın sürünerek deprem enerjisi harcaması ) çalışmalarına gòre Kumburgaz segmenti sanıldığı gibi "tamamen kilitli" değildir.

Yani beklendiği gibi büyük deprem üretemez. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 28, 2026

Kaynak: Haber Merkezi