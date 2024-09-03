Okurken Hepiniz Öfkeleneceksiniz! Oğuz Aci Cinayetine Raporlu Aklama

SEYHAN AVŞAR

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur çarptığı Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden oldu. Olay sonrası Cihantimur ve yazar annesi Eylem Tok önce Mısır’a oradan da Amerika’ya kaçtı. Bir süre sonra Tok ve oğlu Amerika’da tutuklandı.

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin Türkiye’deki soruşturma devam ederken Cihantimur’un ailesi dosyaya sunulmak üzere bir rapor hazırlattı.

“Özel Uzman Mütalaası Trafik Bilirkişi” raporunda iki emekli polisin imzası bulunuyor. Raporda kaza sırasında Timur Cihantimur’un aracında bulunan şüphelilerin ve Oğuz Aci’nin arkadaşlarının beyanlarına yer verildi.

RAPORA TANIK İFADELERİ KONULDU

Tanık Arda Acar’ın ifadesinde Timur Cihantimur’un aşırı hız yaptığını ve virajlara hızla girdiğini, kendisini uyarmalarına rağmen hızı kesmeden devam ettiğini aktardığı belirtildi. Yine bu tanığın ikinci ifadesi de raporda yer aldı. Acar, hızın 100’ün üzerinde olduğunu gördüğünü ve 1 saniye sonra kazanın gerçekleştiğini, Cihantimur'un ise alkol aldığını görmediğini söylediği aktarıldı.

ÖNLEM ALMAMAKLA SUÇLANDILAR

Kaza sonrası düzenlenen trafik kaza tutanağı, olay yeri inceleme raporları, görgü tanıklarının beyanlarının da incelendiğinin öne sürüldüğü raporda havanın karanlık, yolun virajlı, görüş mesafesinin kısmen açık, aydınlatması bulunmayan dağ yolunda ATV’si bozulan Süleyman Keçici’nin acilen önlem alması gerektiği, ATV’lerin durduğu yere kırmızı cihazlar konulması, üzerlerine ise görünürlüklerini arttırıcı kıyafet giymeleri gerektiğini belirtildi.

‘O ATV’LER TRAFİĞE ÇIKMAMALIYDI’

Raporda Oğuz Aci ve arkadaşlarına ait üç adet ATV motorlarından bir tanesinin trafikte tescil kaydının olmadığı, 34 DJD 284 plakalı ATV aracının ise traktör oldu ve trafikte traktör gibi değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Aci ve arkadaşlarının kullanmış oldukları 34 TL 4320 plakalı ATV aracın IPS marka motosiklet olduğu, yetki belgesinin olmadığı 3 Ekim 2022 tarihinde trafikten men edildiği ve bu aracın kullanılmasının sakıncalı olduğu vurgulandı. Raporda tescil belgesi olmayan ATV aracın trafikte kaydı ve plakası olmadığından kesinlikle trafiğe çıkmasını tehlikeli ve yasak olduğu görüş ve kanaatindeyiz.

‘YAŞI KÜÇÜKTÜ BİLMİYORDU’

Raporda Cihantimur’a ilişkin olarak ise kaza tarihinde yaşının küçük olduğu, meslek sanat ve liyakatine sahip olmadığı, aracı hava ve yol durumuna göre kullanmadığı, hız limitini aştığı ancak havanın karanlık yolun virajlı görüş mesafesinin kısmen kapalı, aydınlatılması bulunmayan dağ yolunda nasıl araç kullanması gerektiğini bilmediği kaydedildi.

Raporda Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarının trafik kazasının oluşumunda yüzde 75 oranında asli derecede kusurlu oldukları Cihantimur’un ise yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem