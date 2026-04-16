Okullardaki Şiddet Sarmalına Karşı Bakanlıktan Özel Tim: Sosyal Risk Haritası Çıkarılıyor

Türkiye, ardı ardına gelen sarsıcı okul saldırısı haberleriyle sarsılırken, devletin ilgili kademeleri yaraları sarmak ve olayların perde arkasını aralamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleştirilen dehşet verici silahlı saldırının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere doğrudan destek sağlamak ve şiddet olaylarının köküne inmek amacıyla özel bir uzman ekibi oluşturdu.

AİLE VE ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOSOSYAL KALKAN

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın bizzat verdiği talimat doğrultusunda hızla bölgeye giden uzman ekipler, sahada aktif olarak görev yapmaya başladı. Silahlı saldırı dehşetini bizzat yaşayan ya da şahit olan çocuklar ile travma yaşayan aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ekipler, mağdurlara acil psikososyal destek sağlarken aynı zamanda hane düzeyindeki sosyal hizmet ihtiyaçlarını da anında tespit ederek koordinasyon kanallarına iletiyor.

'SOSYAL RİSK HARİTASI'

Bakanlık, son dönemde eğitim kurumlarını hedef alan şiddet sarmalını da mercek altına aldı. Olayların sosyolojik ve psikolojik nedenlerini, potansiyel risk faktörlerini analiz etmek ve yeni kalkan mekanizmaları devreye sokmak için kapsamlı bir araştırma yürütüldüğü açıklandı.

Bu kritik süreçte Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sosyal Risk Haritaları devreye girecek. Hanelerin ekonomik, sosyal ve psikososyal göstergelerinin tek tek analiz edildiği bu devasa veri tabanı; benzer saldırıların çok daha önceden sezilip engellenmesini sağlayacak erken uyarı sisteminin en güçlü parçası olacak.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK'

Kurumdan yapılan resmi açıklamada çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın güvenliği her koşulda mutlak önceliğimizdir. Ailelerimizin yanında olmaya, yavrularımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA