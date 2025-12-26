Okullarda Görünmeyen Tehlike! Akran Zorbalığı Yayılıyor, Her 7 Çocuktan Biri Risk Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çocuklar arasında akran zorbalığı, resmi veriler ve uzman görüşleriyle yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verileri, sorunun yaygınlığını gösterirken, Aralık ayında medyaya yansıyan vakalar, zorbalığın ulaştığı boyutun ciddiyetini ortaya çıkardı.

HER YEDİ ÇOCUKTAN BİRİ ZORBALIĞA MARUZ

TÜİK verilerine göre Türkiye’de çocukların yaklaşık yüzde 14’ü ayda en az birkaç kez akran zorbalığına maruz kalıyor. Bu oran kız çocuklarında yüzde 14.2’ye, erkek çocuklarında ise yüzde 13.4’e kadar yükseliyor. Uzmanlar, bu tabloya bakıldığında zorbalığın istisnai değil, yaygın bir sorun haline geldiğini vurguluyor.

SESSİZ ŞİDDET MEDYAYA YANSIDI

Aralık ayı içinde medyaya yansıyan en az beş farklı zorbalık vakası, sorunun yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu gösterdi. Uzmanlar, zorbalığın sadece “sorunlu” olarak tanımlanan okullarda değil, prestijli eğitim kurumlarında da sistematik hale gelebildiğine dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’ten Damla Polat’ın haberine göre uzmanlar, “Zorbalık, hem zorbalık yapan hem de zorbalığa maruz kalan çocuklar için ciddi psikolojik ve akademik riskler taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOCUKLAR ÖFKE KONTROLÜNDE GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Zorbalığın tek bir nedene indirgenemeyeceğini belirten uzmanlar, “Zorbalık, bireysel özellikleriyle çevresel etkilerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bireysel özelliklere baktığımızda bu çocukların öfke kontrolünde güçlük çektiğini, empati becerilerinin zayıf ve kurallara karşı gelme davranışlarının daha sık olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bazı çocuklar zorbalık yaparak kendi akran gruplarının içerisinde hem statü kazanma hem de güç elde etme aracı olarak da bunu tercih edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Uzmanlar, çocuğun içinde bulunduğu çevrenin zorbalık davranışlarında önemli bir payı olduğuna işaret etti. “Çocuğun içinde bulunduğu aile, yoğun çatışmalar yaşayan, sert disiplin davranışları gösteren, ihmalkâr, istismara açık bir aile ise bu durum çocuğun saldırgan davranışları öğrenmesine zemin hazırlıyor” uyarısında bulunuldu.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda görülen belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Çocuğun davranışlarındaki kalıcı değişikliklere dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. Uzmanlara göre bu çocuklar okula gitmek istemiyor, baş ve karın ağrısı gibi şikâyetler dile getiriyor, uyku sorunları yaşıyor ve ani duygu durum değişiklikleri gösterebiliyor.

‘SOSYAL PRESTİJ’ ARACI OLARAK ZORBALIK

Şiddet eğilimli davranışların öğrenilen davranışlar olduğunu belirten uzmanlar, “Sadece okul ortamında değil medya kanalıyla, dolaylı olarak da öğrenilebilir, bazı roller veya temsiller taklit edilebilir, okul ortamında kendilerine göre sosyal prestij haline getirilebilir. Sadece sosyoekonomik durum değil, sosyokültürel eşitsizlikler de öğrenciler arasındaki ilişkileri ve akademik performansı etkileyebiliyor” ifadeleriyle sorunun çok boyutlu yapısına dikkat çekti.

Kaynak: Cumhuriyet