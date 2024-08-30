Okullar Açılmadan Velilere Önemli Uyarı: Bu Hata Çocuğunuzun Sağlığını Tehdit Ediyor

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına sayılı günler kala, veliler çocukları için forma ve kırtasiye alışverişine hız verdi. Ancak uzmanlar, velileri merdiven altı ürünler konusunda ciddi şekilde uyarıyor. Kalitesiz ve sağlıksız bu ürünler, çocukların sağlığını ciddi risk altına sokabilir.

Son Güncelleme:
Okullar Açılmadan Velilere Önemli Uyarı: Bu Hata Çocuğunuzun Sağlığını Tehdit Ediyor - Resim: 1

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Aköz, çocukların sağlığını tehdit eden kimyasal maddelere dikkat çekerek, bu tür ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Dr. Ali Aköz, “Kırtasiye ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar büyük bir risk teşkil ediyor. Özellikle merdiven altı ürünlerde bu zararlı maddelerin yaygın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle velilerimiz, TSE ve CE sertifikalı ürünler tercih ederek çocuklarının sağlığını korumalı” dedi.

Aköz, kaçak ve sahte ürünlerin içeriğinde bulunan azo boyar maddeler, fitalatlar ve ağır metallerin kanserojen etkiler yaratabileceğini, alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ve bağışıklık sistemine zarar verebileceğini belirtti. Aköz, "Bu tür ürünlerden uzak durmak için sertifikalı, TSE veya CE işaretli ürünler satın alınmalı. Avrupa Birliği standartlarına uygunluk gösteren ‘EN 71’ kodlarına sahip ürünler tercih edilmeli" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
NASA, Türkiye'nin Üzerine Gelip Bu Fotoğrafı Çekti: Dünya Bu Ürkütücü Görüntüyü Konuşuyor! NASA, Türkiye'nin Üzerine Gelip Bu Fotoğrafı Çekti: Dünya Bu Ürkütücü Görüntüyü Konuşuyor!
Hasat Rekor Kırınca Ürün Tarlada Kaldı: Kilosu 6 Liraya Kadar Düştü Hasat Rekor Kırınca Ürün Tarlada Kaldı: Kilosu 6 Liraya Kadar Düştü
Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor
Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı
Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak
Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem
Yolda Yürürken 40 Kilogram Buldu: Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı Yolda Yürürken 40 Kilogram Buldu: Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Tüm Aboneleri Kapsayacak Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Tüm Aboneleri Kapsayacak
Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı
Otomobil Devi Fiyatları 464 Bin Lira Birden İndirdi Otomobil Devi Fiyatları 464 Bin Lira Birden İndirdi
3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza 3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza
Hasat Dallardan Taştı, Çiftçi Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı: Kilosu 600 Lirayı Zorluyor! Hasat Dallardan Taştı, Çiftçi Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı: Kilosu 600 Lirayı Zorluyor!