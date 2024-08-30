Okullar Açılmadan Velilere Önemli Uyarı: Bu Hata Çocuğunuzun Sağlığını Tehdit Ediyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Aköz, çocukların sağlığını tehdit eden kimyasal maddelere dikkat çekerek, bu tür ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Dr. Ali Aköz, “Kırtasiye ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar büyük bir risk teşkil ediyor. Özellikle merdiven altı ürünlerde bu zararlı maddelerin yaygın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle velilerimiz, TSE ve CE sertifikalı ürünler tercih ederek çocuklarının sağlığını korumalı” dedi.

Aköz, kaçak ve sahte ürünlerin içeriğinde bulunan azo boyar maddeler, fitalatlar ve ağır metallerin kanserojen etkiler yaratabileceğini, alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ve bağışıklık sistemine zarar verebileceğini belirtti. Aköz, "Bu tür ürünlerden uzak durmak için sertifikalı, TSE veya CE işaretli ürünler satın alınmalı. Avrupa Birliği standartlarına uygunluk gösteren ‘EN 71’ kodlarına sahip ürünler tercih edilmeli" diye ekledi.

Kaynak: İHA