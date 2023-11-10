Okulda uyuz salgını! Onlarca öğrencide görüldü

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda okuyan yetmişi aşkın öğrencide uyuz vakası tespit edildi. Geçtiğimiz hafta okuldan bir öğretmen, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’na (TÖB-SEN) ulaşarak, öğrencilerin el ve kollarında çıkan yaralardan uyuz olduklarını gözlendiğini söyledi. TÖBSEN bu bilgi üzerine heyet ile okula giderek inceleme yaptı ve olayı geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

BAŞKA ÖĞRENCİ HATTA ÖĞRETMENLERDE DE OLABİLİR

Olay basına yansıdıktan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan 6 personel okulda teftiş yaptı. Teftişten sonra ilk etapta 35 öğrencide uyuz olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından araya hafta sonu girdiğini, pazartesi günü okulda başka öğrencilerde de uyuz gözlemlediklerini söyleyen öğretmen, süreci şöyle aktardı: “Bakanlık’tan gelen 6 personel çocukları muayene ederek, uyuz olduğunu kesinleştirdi. Öğrencilerin okula gelmemesi kararı alındı. Birkaç gün sonra 40 öğrencide daha benzer yaralar gördük. Yani şu an 70’i aşkın öğrenci uyuz. Bunlar tespit ettiklerimiz. İl Milli Eğitim, ‘Sağlık Bakanlığı’na rapor sunacağız, öğrencileri okula almayın’ dedi. Çocuğa ‘Evde ayrı dur, eşyaların ayrı dursun’ dedim. Çocuk evdekilerde de yaraların olduğunu söyledi. Uyuzun yumurta süresi var, 40 gün sonra ortaya çıkıyor. Biz de öğrenciler de bu konuda bilgisiz. Şu an başka öğrencilerde ve öğretmelerde de olabilir, endişeliyiz.”

ÖĞRETMENLER ENDİŞELİ, ÇÖZÜM İSTİYOR

Ovakent mahallesinin çok kirli olduğunu, yıkılan binaların demirlerinin ayıklanıp, molozların bırakıldığını, molozların ise çöple dolu olduğunu söyleyen öğretmen, ciddi bir su kesintisi sorunu olduğunu, çocukların duş alamadığını aktardı. Bazen okulda beş gün su verilmediğini, çocukların tuvalete girerken sorun yaşadığını belirten öğretmen, okulda çalışan tüm öğretmenlerin ayaklarının geri geri gittiğini, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.

TÖBSEN: DEFALARCA DİLE GETİRDİK, ÇÖZÜM OLMADI

TÖB-SEN Yürütme Kurulu’ndan Deniz Ezer, Hatay’da okullarda sabun gibi hijyen maddelerinin bulunmadığını, sınıfların, tuvaletlerin temiz olmadığını bu sorunları defalarca dile getirmelerine rağmen adım atılmadığını söyledi.

Hala suyun olmadığı çadır, konteyner kent, okulların olduğunu vurgulayan Ezer, “Sular sık sık kesiliyor. Şebeke suyunun kaynağı da belirsiz. Depremzedeler konteyner kentlerde kalabalık ve yakın temas içinde yaşıyor. Barınma alanlarında güvenli içme suyu, tuvalet ve hijyen imkanları halen tam olarak sağlanamadı” diye konuştu. Hatay Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne seslenen Deniz Ezer, birçok okulda uyuz ve uyuza benzer bulaşıcı hastalık görüldüğünü başta Ovakent olmak üzere hemen hemen tüm okullarda görülen uyuz vakalarına derhal müdahale edilmesini talep etti.