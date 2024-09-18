Okulda Müdüre Silah Çeken Veli Yakalandı
Manisa'da, ortaokul müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan Sait T.'nin silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçmıştı. Zanlı Kuşadası'nda saklandığı evde yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait T., okul dışına çağırdığı müdür Mustafa Örnek’e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye çalışmıştı. Tabanca tutukluk yapınca şans eseri okul müdürü yara almazken Sait T. olay yerinden uzaklaşmıştı.
KUŞADASI'NDA SAKLANIYORDU
Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalarda şüpheli Sait T.'nin Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda şahsı yakalayarak Manisa’ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ve hastanedeki kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen veli Sait T. tutuklandı.
Kaynak: İHA
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