Okulda Müdüre Silah Çeken Veli Yakalandı

Manisa'da, ortaokul müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan Sait T.'nin silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçmıştı. Zanlı Kuşadası'nda saklandığı evde yakalandı.

Son Güncelleme:
Okulda Müdüre Silah Çeken Veli Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait T., okul dışına çağırdığı müdür Mustafa Örnek’e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye çalışmıştı. Tabanca tutukluk yapınca şans eseri okul müdürü yara almazken Sait T. olay yerinden uzaklaşmıştı.

KUŞADASI'NDA SAKLANIYORDU

Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalarda şüpheli Sait T.'nin Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda şahsı yakalayarak Manisa’ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ve hastanedeki kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen veli Sait T. tutuklandı.

Okulda Dehşet Anları: Silah Tutukluk Yaptı, Müdür Ölümden DöndüOkulda Dehşet Anları: Silah Tutukluk Yaptı, Müdür Ölümden DöndüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Saldırı
Son Güncelleme:
100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Depremden Etkilenen Malatya'daki Yeni Çarşı Projesi İçin Teslimat Tarihi Belli Oldu Depremden Etkilenen Malatya'daki Yeni Çarşı Projesi İçin Teslimat Tarihi Belli Oldu
'Beslenme Saati' Uygulamasına Ödül 'Beslenme Saati' Uygulamasına Ödül