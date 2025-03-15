Okul Tuvaletinde Korkunç Olay, Gören Öğrencilerin Kanı Dondu

Şanlıurfa’da Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda saat 16.00 sıralarında şüpheli bir olay yaşandı. Nuriye Şeyhun isimli kız öğrenci, arkadaşları tarafından tuvalette baygın halde bulundu.

Öğrencilerin durumu okul yönetimine bildirmesinin ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nuriye Şehun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın ölüm nedeni ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken epilepsi iddiası öne çıktı. Nuriye Seyhun’un kesin ölüm sebebi ise otopsi sonrasında belli olacak.

Kaynak: İHA