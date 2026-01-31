Okul Tuvaletinde Kamera Skandalı: Veliler Savcılığa Koştu
Isparta’daki bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi velileri ayağa kaldırdı. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Isparta’nın Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: