Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti

Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi olduğu iddia edilen kadını silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına sıkarak intihar eden erkek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu.

Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

ERKEK AĞIR YARALANDI

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici aracılığıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 3

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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