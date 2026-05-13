Okul Saldırısı Paylaşımı Yapan Çocuklara Sosyal Destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Toplantıda, sosyal medya üzerinden okul saldırılarına ilişkin tehdit mesajları yayınlayan ve haklarında adli soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocukların (SSÇ) topluma kazandırılması için koruyucu tedbir planı devreye sokuldu.

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı özel bir alt kurul oluşturuldu. Alınan karar doğrultusunda, suça sürüklenen çocukların durumlarına göre şu koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanacak:

27 çocuğa danışmanlık tedbiri



6 çocuğa psikiyatrik sağlık tedbiri



2 çocuğa eğitim tedbiri



1 çocuğa bakım desteği

SUÇLARA KARŞI HUKUK EĞİTİMİ

Proje kapsamında çocuklara yönelik özel bir eğitim programı da hazırlandı. Çocukların dijital dünyada nelerin suç olduğunu öğrenmesi ve karşılaşacakları hukuki sonuçları kavraması amacıyla uygulamalı hukuk eğitimi verilecek. Bu adımla, çocukların bilinçlendirilerek hayatlarına doğru bir yön vermeleri hedefleniyor.

56 ÇOCUK HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan toplamda 56 suça sürüklenen çocuk hakkında yasal sürecin devam ettiği öğrenildi. Bu çocuklardan 4'ünün tutuklu bulunduğu, 26'sı hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA