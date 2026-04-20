Okul Saldırılarının Ardından Tehdit Paylaşımlarında 25 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Sosyal medyada okullara yönelik saldırı tehdidinde bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13'ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

