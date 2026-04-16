Okul Saldırılarına İlişkin Tehdit Paylaşımları Yapan 127 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, provokatif paylaşımlar ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medyahesabından yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetler kapsamında 1.115 internet sitesine erişim engeli getirildiği belirtildi. Açıklamada, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşım yapan ve tehdit ile eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen 174 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan 127’sinin yakalandığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okulsaldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

