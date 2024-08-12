Okul Müdürünü Zincirle Darp Eden Şahıslar Nerede? Emniyet Müdürü Kaçak Yollarla Kaçtı Dedi Vali, Yurt Dışına Çıktı Dedi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum’daki görev süresinde 1 yılın tamamlanması üzerine asayiş konularında yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda son bir yılı değerlendiren Vali Dağlı’nın basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında geçtiğimiz aylarda okul müdürü ve okul personelinin yabancı uyruklu bir şahıs tarafından darp edilmesi üzerine sorulan soruya Vali’nin verdiği yanıt sosyal medyada tepki topladı. Bir gazetecinin okul müdürünü zincirle darbeden iki yabancı uyruklu saldırganın ne olduğunu sorması üzerine Vali Dağlı, soruyu emniyet müdürüne yönetti. Emniyet müdürünün, “Kaçak yollardan yurt dışına çıktılar” yanıtı vermesi üzerine Vali Dağlı ise “Bir daha da girmeleri mümkün değil.” Şeklinde özetledi.

NE OLMUŞTU?

Çorum’da geçtiğimiz 5 Haziran'da Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan Suad Daed S. isimli öğrencisini ambulansla hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul personeli Mehmet Öztürk öğrencinin velileri tarafından zincirle darp edildi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Saeed Daeh H., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem