Okul Müdüründen Görülmemiş Yolsuzluk: Kilolarca Et, Bağış Adı Altında Toplanan Paralar...

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda müdürlere yönelik yolsuzluk iddiaları açığa çıkmaya devam ederken, bunların arasında bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar’daki TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu Müdürü T.E.C.’nin velilerden topladığı paraları okul aile birliği hesabına hiç yatırmadığı, okulun çevresinde bulunan şarküteriden anaokuluna her ay binlerce liralık fatura kesildiği ancak faturada yazan ürünlerin hiçbir şekilde çocuklara verilmediği öne sürüldü.

Öte yandan velilerden, çocuklarını istedikleri sınıfa vaadi ile para topladığı da iddialar arasında.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, T.E.C. okula hemen her ay kilolarca kıyma, kuşbaşı, tavuk eti tereyağ gibi ürünler alınmış gibi faturalar kesildiği iddia edildi. Anasınıfı için kesilen faturalar okulda hiç öğrencinin bulunmadığı Ağustos 2023’te başlarken, 10 Ağustos’ta okula 50’şer kilo kıyma, kuşbaşı, beyaz peynir, tereyağ ve taze kaşar ile 150 kilo zeytinin faturası kesildi. Toplam tutar 71 bin 962 TL olurken, okulların açılmasıyla da bu durumun devam ettiği kaydedildi.

Veliler, okula kilogramlarca et ve süt ürünü sipariş edilmesine rağmen bu ürünlerin çocukların önüne hiç gelmediğini söyledi.

Ortaya çıkan bir video kaydında, kul müdürü T.E.C.’nin para sayarken bir kişinin kendisine “Hocam bu para fazladan olan. Fark 5 bin 355 TL idi. Reel alacağım benim 15 bin TL’ydi. 5 bin 360 TL’yi size teslim ettim. A. Hocam da bana atacak faturanın tutarını” dediği iddia edildi.

‘KENDİ HESABINA AKTARDI’ İDDİASI

Okul aile birliği üyelerinin iddiasına göre, okul müdürü T.E.C’in velilerden çocuklarını istedikleri öğretmenin sınıfına verme vaadiyle 20 bin ila 50 bin TL arasında para topladığı ancak bu paraların da okul aile birliğinin hesabına hiç girmedi. Okulda yapılan halk oyunları benzeri faaliyetler için toplanan paraların büyük çoğunluğunun da T.E.C.’nin hesabına gittiği iddia edildi.

Kaynak: Birgün