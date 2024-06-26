Okul müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin okul müdür yardımcısı, trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, saldırının ardından hayatını kaybetti.

Okul müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor. Şüphelinin, 17 yaşında bir genç olduğu iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

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