Okul Müdür Yardımcısı Feci Kazada Öldü

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Muhammed Talha Yılmaz’ın kullandığı 07 AUE 047 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (29), A.Y. (55) ve 1 yaşındaki H.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden Muhammed Talha Yılmaz’ın, Sivas Koyulhisar’da bulunan Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA