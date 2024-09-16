Okul Kantinlerine Denetleme

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan tüm okulların kantinlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gerçekleştirdiği denetimleri iyiden iyiye yoğunlaştırdı. Ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm okulların kantinlerinde koruyucu önleyici tedbirlerden temizlik ve hijyen standartlarına, ürün kalite kontrolünden hizmet şartlarının sağlanıp sağlanmadığına kadar en ince ayrıntısıyla denetimler gerçekleştiriyor.



KANTİNLER VE ESNAFLAR SIKI DENETİMDE

Eğitimleri devam eden çocuk ve gençlerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek satış yapan, kanun ve yönetmeliklerde ifade edilen şartları yerine getirmeyen kantin işletmelerine, yasa çerçevesinde belirlenen cezalar ve yaptırımlar uygulanıyor. Zabıta ekipleri, öte yandan okul çevresinde de öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek satışlar için denetimlerini de sıklaştırdı. Bu kapsamda eğitim kurumları çevresinde bulunan, bakkal, büfe, fırınlar başta olmak üzere öğrencilere yönelik satış yapan iş yerlerinde hijyen denetimleri gerçekleştiren Meram Zabıtası, okul çevrelerinde satış yapan seyyarlar için de önlemler alıyor.

'DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Çocukların ve gençlerin, sağlıkları ve güvenliği adına her eğitim dönemi süresince gerçekleştirdikleri sıkı ve titiz çalışmayı 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında da sürdürdüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilerin sağlığını korumak, onların sağlıklı şartlarda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla daima sahada olduklarının altını çizdi. Bu amaçla zabıta ekiplerinin, okul kantinlerinin ve okul çevresindeki esnafların temizlik şartlarını, ürün fiyat etiketlerini, gıda ürünlerinin son kullanım tarihlerini, hijyen sertifikalarını, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol ettiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Arkadaşlarımız, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparak, eksikliklerin giderilmesi için süre verdiler. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla denetimler eğitim yılı boyunca aralıksız devam edecek. Bu noktada hassasiyet gösteren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA